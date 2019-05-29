Зеленський поїв шаурми на заправці (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський з командою перекусили на заправці Фото: facebook.com / Володимир Зеленський

Президент зазначив, що шаурма допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей, і для тих, хто у владі, це корисно

Президент Володимир Зеленський поїв шаурми на заправці та написав у Facebook, що тут немає нічого страшного та незручного.

«Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую!», - написав він.

Напередодні у мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

«Є те, що робить Київ Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро, це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги», – написав глава держави у Facebook.

Також на своїй сторінці у Facebook Зеленський додав, що нічого поганого в шаурмі немає.