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    Зеленський поїв шаурми на заправці (фото)

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    Президент Володимир Зеленський з командою перекусили на заправці - Зеленський поїв шаурми на заправці (фото)
    Президент Володимир Зеленський з командою перекусили на заправці
    Фото: facebook.com / Володимир Зеленський

    Президент зазначив, що шаурма допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей, і для тих, хто у владі, це корисно

    Президент Володимир Зеленський поїв шаурми на заправці та написав у Facebook, що тут немає нічого страшного та незручного.

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    «Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую!», - написав він.

    Напередодні у мережі активно обговорювали привітання президента Володимира Зеленського з Днем Києва, де він зазначив, що для нього столиця пахне липами та шаурмою.

    «Є те, що робить Київ Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро, це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги», – написав глава держави у Facebook.

    Також на своїй сторінці у Facebook Зеленський додав, що нічого поганого в шаурмі немає.

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