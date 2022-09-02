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«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)
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фото: 24 канал

Військовий РФ розповів про наміри колег поїхати з війни  

Російські військовослужбовці масово відмовляються їхати на війну в Україні та не підписують контакт на службу. Про це стало відомо з перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України. 

«– У нас піхота 15 числа, офіцери та контрактники, збираються йти до Завадського та зброю складати там. Відмовлятимуться далі воювати. Після 15-го.

– І що з ними буде? 

– Та нічого не буде, якщо вся піхота так, то мені здається заб'ють х*р на все це», – сказав під час телефонної розмови загарбник. 

Його співрозмовниця зауважила: «У мами на роботі є дівчинка, у неї чоловік у Балтійську служить. От і сказала, що у Балтійську набрали людей, скоро відправляють (на війну в Україну – ред. )». 

Нагадаємо, останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.

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Теги: війна перехоплення розвідка окупанти

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