Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)

Прицільні удари ЗСУ знизили моральний дух ворога

Збройні сили України продовжують контрнаступ на півдні. Російські окупанти не витримали натиск українських захисників і підняли білий прапор у с. Правдине Херсонської області. Відповідне відео з’явилося у соцмережі.

Нагадаємо, 29 серпня українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Ввечері 29 серпня CNN з посиланням на джерело повідомило, що українські війська повернули з-під російської окупації чотири села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.