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Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
Окупанти капітулюють на Херсонщині
фото ілюстративне

Прицільні удари ЗСУ знизили моральний дух ворога

Збройні сили України продовжують контрнаступ на півдні. Російські окупанти не витримали натиск українських захисників і підняли білий прапор у с. Правдине Херсонської області. Відповідне відео з’явилося у соцмережі.

Нагадаємо, 29 серпня українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Ввечері 29 серпня CNN з посиланням на джерело повідомило, що українські війська повернули з-під російської окупації чотири села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна

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