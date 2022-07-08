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  4. Рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії: перехоплення розвідки
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    Події в Україні

    Рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії: перехоплення розвідки

    Рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії: перехоплення розвідки
    фото з відкритих джерел

    Окупанти калічать себе, щоб не воювати

    Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповів дружині про наслідки їхнього вчинку. Розмову загарбника з дружиною оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки.

    «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – с*ки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку». Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».

    Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

    Як повідомлялося, нове перехоплення розвідки свідчить, що окупанти масово йдуть у відмову.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії: перехоплення розвідки