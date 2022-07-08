Рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії: перехоплення розвідки

Окупанти калічать себе, щоб не воювати

Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповів дружині про наслідки їхнього вчинку. Розмову загарбника з дружиною оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки.

«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – с*ки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку». Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».

Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

Як повідомлялося, нове перехоплення розвідки свідчить, що окупанти масово йдуть у відмову.