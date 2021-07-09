У Чорногорії відверта фотосесія трьох українок закінчилася штрафом

Кожна з трьох громадянок України заплатить штрафу по 450 євро

Дівчата зняли одяг та робили фотографії в громадському місці

Трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі. Про це повідомляє видання Vijesti.

Суддя у Будві оштрафував трьох громадянок України на 450 євро кожну за порушення Закону про громадський порядок.

Українок у віці від 19 до 21 року затримала поліція міста Котор у четвер близько 15:00, після того, як вони зняли одяг та оголені робили фотографії в громадському місці.

Суддя визнав їх винними, оскільки «вони поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги Котор-Троїця».

Повідомляється, що українки близько 10 хвилин позували на асфальтовій дорозі, знімаючи фото та відео.

Нагадаємо, у квітні в Міністерстві закордонних справ України заявили, що поліція Дубаю затримала 12 українок за порушення норм моральної етики та нібито розповсюдження фото- і відеоматеріалів непристойного характеру в соцмережах. Загалом поліція затримала близько 40 осіб за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів.