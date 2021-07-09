  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Чорногорії відверта фотосесія трьох українок закінчилася штрафом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кожна з трьох громадянок України заплатить штрафу по 450 євро - У Чорногорії відверта фотосесія трьох українок закінчилася штрафом
    Кожна з трьох громадянок України заплатить штрафу по 450 євро
    Фото: Printscreen

    Дівчата зняли одяг та робили фотографії в громадському місці

    Трьох українських дівчат оштрафували в Чорногорії за відверту публічну фотосесію на автомобільній дорозі. Про це повідомляє видання Vijesti.

    Суддя у Будві оштрафував трьох громадянок України на 450 євро кожну за порушення Закону про громадський порядок.

    Українок у віці від 19 до 21 року затримала поліція міста Котор у четвер близько 15:00, після того, як вони зняли одяг та оголені робили фотографії в громадському місці.

    Суддя визнав їх винними, оскільки «вони поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги Котор-Троїця».

    Повідомляється, що українки близько 10 хвилин позували на асфальтовій дорозі, знімаючи фото та відео.

    Нагадаємо, у квітні в Міністерстві закордонних справ України заявили, що поліція Дубаю затримала 12 українок за порушення норм моральної етики та нібито розповсюдження фото- і відеоматеріалів непристойного характеру в соцмережах. Загалом поліція затримала близько 40 осіб за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів.

    Теги: фотограф Чорногорія штраф українці скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чорногорії відверта фотосесія трьох українок закінчилася штрафом