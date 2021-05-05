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    Голі українки потрапили у скандал в Туреччині: фотосесія на яхті закінчилася допитом у поліції

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    Фотозйомка проходила на яхті та інформацію з фото швидко поширили в турецьких ЗМІ - Голі українки потрапили у скандал в Туреччині: фотосесія на яхті закінчилася допитом у поліції
    Фотозйомка проходила на яхті та інформацію з фото швидко поширили в турецьких ЗМІ
    Фото: PavlovskyNews

    Раніше оголені українки спровокували скандал у Дубаї

    У Туреччині затримали українок, які фотографувалися на яхті в оголеному вигляді. Про це повідомляє PavlovskyNews.

    За словами однієї з дівчат, фотозйомка проходила на яхті, де їх зняли без одягу з іншого судна. Інформацію поширили місцеві ЗМІ, а самих моделей допитувала поліція.

    За попередньою інформацією, дівчат вже відпустили.

    Нагадаємо, нещодавно у Дубаї затримали 11 українок за фотосесію в оголеному вигляді. Дівчата без одягу позували на балконі готелю Dubai Marina в центрі міста. Така поведінка обурила арабських шейхів, так як в країні заборонені навіть публічні поцілунки.

    Порушення громадського порядку в країні, включаючи наготу і непристойну поведінку, тягнуть за собою покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до шести місяців і штраф.

    Теги: Туреччина штраф скандал поліція
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