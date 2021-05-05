Голі українки потрапили у скандал в Туреччині: фотосесія на яхті закінчилася допитом у поліції

Фотозйомка проходила на яхті та інформацію з фото швидко поширили в турецьких ЗМІ

Раніше оголені українки спровокували скандал у Дубаї

У Туреччині затримали українок, які фотографувалися на яхті в оголеному вигляді. Про це повідомляє PavlovskyNews.

За словами однієї з дівчат, фотозйомка проходила на яхті, де їх зняли без одягу з іншого судна. Інформацію поширили місцеві ЗМІ, а самих моделей допитувала поліція.

За попередньою інформацією, дівчат вже відпустили.

Нагадаємо, нещодавно у Дубаї затримали 11 українок за фотосесію в оголеному вигляді. Дівчата без одягу позували на балконі готелю Dubai Marina в центрі міста. Така поведінка обурила арабських шейхів, так як в країні заборонені навіть публічні поцілунки.

Порушення громадського порядку в країні, включаючи наготу і непристойну поведінку, тягнуть за собою покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до шести місяців і штраф.