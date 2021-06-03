Оголошено програму Каннського кінофестивалю-2021

Цього року фестиваль триватиме з 6 по 17 липня і має відбутися наживо

Організатори 74-го Каннського кінофестивалю оголосили програму заходу, який пройде з 6 по 17 липня 2021 року.

У підбірку увійшли фільми Нанні Моретті, Джулії Дюкорнау, Асгар Фархаді, Франсуа Озона, Джастіна Курцеля, Апічатпонга Верасетакула, Міа Хансен-Лав та Шона Пенна. Чотири з 24 конкурсних стрічок створили жінки-режисерки.

Генеральний директор Каннського міжнародного кінофестивалю Т'єрі Фремо оголосив про новий розділ для відомих кінематографістів під назвою «Каннські прем'єри».

Він також повідомив, що Un Certain Regard повертається для молодого та експериментального кіно.

Цього року фестиваль триватиме з 6 по 17 липня і має відбутися наживо, а не онлайн.

Як вже було оголошено, музичний фільм Леоса Каракса «Аннет» повинен відкрити фестиваль. Спайк Лі очолюватиме журі.

Офіційний відбір 2021. Конкурс:

• Аннет, Леос Каракс (початковий фільм)

• Тре Піані, Нанні Моретті

• Все пройшло чудово , Франсуа Озон

• Герой , Асгар Фархаді

• Титан , Джулія Дюкурнау

• Французький диспетчер , Уес Андерсон

• Червона ракета , Шон Бейкер

• Грип Петрова , Кирило Серебренников

• Франція , Бруно Дюмон

• Нітрам , Джастін Курзель

• Memoria , Apichatpong Weerasethakul

• Lingui , Махамат-Салех Харун

• 13-й округ Парижа , Жак Одьяр

• Неспокійний , Йоахім Лафос

• Перелам , Кетрін Корсіні

• Casablanca Beats , Nabil Ayouch

• Найгірша людина у світі , Йоахім Трір

• Відсік No6 , Юхо Куосманен

• Коліно Ахеда , Надав Лапід

• Води мою машину , Рюсуке Хамагучі

• Острів Бергман, Міа Хансен-Лав

• Бенедетта , Пол Верховен

• Історія моєї дружини , Ільдіко Еньєді

• День прапора, Шон Пенн

Поза конкуресом:

• Алін, Голос кохання , Валері Лемерсьє

• Стілвотер , Том Маккарті

• Оксамитове метро , Тодд Хейнс

• Декларація про надзвичайні ситуації, Хань Дже-Рім

• Де Сон Вівант , Еммануель Берко

• Бак Норд , Седрик Хіменес

Опівнічний показ:

• Криваві апельсини , Жан-Крістоф Меріс

Каннська прем'єра:

• Тримай мене міцно , Матьє Амалрік

• Корова , Андреа Арнольд

• Пісні про кохання для жорстких хлопців , Семюель Бенчетріт

• Обман , Арно Десплекін

• Джейн Пар Шарлотта , Шарлотта Генсбур

• Я перед вашим обличчям, Хонг Санг Су

• Неділя материнства, Єва Гуссон

• Еволюція , Корнель Мундручцо

• Валь , Тін Пу, Лео Скотт

• J F K Переглянуто: крізь Задзеркало , Олівер Стоун

Спеціальні покази:

• Н6 , Йе Йе

• Чорні зошити , Шломі Елкабец

• Моряк гір , Карім Айнуз

• Джейн Пар Шарлотта , Шарлотта Генсбур

• Бабин Яр, Сергій Лозниця

• Рік вічної бурі , Джафар Панахі, Ентоні Чен, Малік Вітталь, Лаура Пойтрас, Доміна Сотомайор, Девід Лоуері, Апічатпонг Вірасетакул

Un Certain Regard:

• Невинні , Ескіл Фогт

• Після Янга - Когонада

• Ягня , Вальдімар Йоханссон

• Noche De Fuego , Тетяна Уецо

• Bonne Mère , Hafsia Herzi

• Блю Байо , Джастін Чон

• Moneyboys , CB Yi

• Фреда , Гессіка Генеус

• Un Monde , Laura Wandel

• Прихильність Хасан , Хасан Семіх

• Домашній арешт, Олексій Герман-молодший

• А потім був ранок , Еран Колірін

• Розтискання кулаків , Кіра Коваленко

• Жінки плачуть , Міна Мілева (Болгарія), Весела Казакова

• Рехана Марьям Нур , Абдулла Мохаммад Саад

• Велика свобода , Себастьян Мейзе

• La Civil , Теодора Ана Міхай

• Гаї Вар, На Цзяцуо.

Американський кінорежисер Спайк Лі, який в минулому році мав очолити журі Каннського кінофестивалю, але через його скасування так і не зробив цього, повернеться до цієї місії.