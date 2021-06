Netflix виправив переклад слова «бандерівець» у російській культовій стрічці

В Україні стрічка «Брат 2» заборонена для показу з 2015 року

Стрімінгова платформа Netflix поправила переклад слова «бандерівець» у російському фільмі «Брат 2». Про це написала народна депутатка Олександра Устінова у себе в Facebook.

«Вчора понеслася зрада про те, що Netflix переклав «бандерівець» у фільмі «Брат» як Ukrainian Nazi collaborator. Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала українцям з Кремнівої Долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений, дякуючи нашому крутому Арсену Костенко», — написала нардеп.

Тепер у перекладі замість слова nazi значиться banderite.

Кілька днів тому Netflix додав в свою бібліотеку російський фільм «Брат 2» режисера Олексія Балабанова. Користувачі невдовзі помітили, що стрімінговий сервіс переклав слово «бандерівець», що лунало від одного з героїв картини, як Ukrainian Nazi collaborator.

Зазначимо, в Україні стрічка «Брат 2» заборонена для показу з 2015 року. Як повідомляло «Держкіно», фільм містить сцени, що є принизливими для українців за національною ознакою.

Стрічка заборонена для кінотеатрального і телевізійного показу, публічного комерційного відео та домашнього відео на всій території України,

«Брат» - російський художній фільм 1997 року в жанрі кримінальної драми. Четвертий фільм режисера Олексія Балабанова. Перша частина дилогії про героя 1990-х років Данила Багрова, роль якого зіграв Сергій Бодров-молодший.

У 2000 році Олексій Балабанов випустив фільм «Брат 2». У продовженні також зіграв Сергій Бодров-молодший.

Сцени фільму у США знімалися в нью-йоркському районі Брайтон Біч і в українському районі - пам'ятки Чикаго під назвою Українське село.

В англомовній версії фільми представлені як Brother і Brother 2. On The Way Home.