Навіть у Опоблоці просять оголосити 2018-й роком державної мови

Опоблоківець Павленко розказав, як зробити українську мову модною

Українська мова потребує всебічної державної підтримки: «від заохочення до податкових стимулів для тих, хто творить українською». Так думку народний депутат фракції «Опозиційний блок» Юрій Павленко висловив у коментарі «Главкому». Появу свого підпису під листом-зверненням до президента Петра Порошенка щодо того,



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Юрій Павленко

Опоблоківець Павленко розказав, як зробити українську мову модною

Українська мова потребує всебічної державної підтримки: «від заохочення до податкових стимулів для тих, хто творить українською». Так думку народний депутат фракції «Опозиційний блок» Юрій Павленко висловив у коментарі «Главкому».

Появу свого підпису під листом-зверненням до президента Петра Порошенка щодо того, щоб зробити 2018 рік «Роком державної мови» нардеп пояснив так: «Українську мову мову треба підтримувати в усіх проявах: українське кіно, українська пісня, українське письменництво».

«Саме слово «державна» вжите через те, що єдина державна мова в Україні – це українська. Моя позиція така: державною має бути українська, але при цьому – з гарантіями розвитку мов тих національностей, які проживають на нашій території», - сказав він..

«Я противник будь-яких дій,які, на жаль, стали основою діяльності цієї влади, коли забороняють інше, але нічого не пропонують на підтримку свого. Тому я підписав це звернення, бо вважаю, що своє треба робити цікавим і модним», - зазначив нардеп.

Павленко також розказав, що протягом останнього місяця побував у багатьох містах як продюсер документального кінофільму «Будинок слова» - про Розстріляне відродження.

«Я провів зустрічі у багатьох студентських колективах: від Луганська до Ужгорода і Львова. Дуже сумно, що навіть студенти і випускники філологічних факультетів не можуть назвати більше семи видатних українських письменників 30-х років. Незалежно від того, де проходила зустріч зі студентами: у Сєвєродонецьку, Житомирі, Києві, Тернополі чи Львові», - зауважив нардеп.

Павленко уточнив, що в Будинку слова, який дав назву кінострічці, «одномоментно жило в 64-х квартирах близько 80-ти видатних представників української творчої інтелігенції».

Як повідомлялось, 178 народних депутатів підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Комітет з питань культури і духовності підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року «Роком державної мови».