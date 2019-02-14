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    Окупаційне командування на Донбасі чистить ряди найманців з паспортами РФ – військова розвідка

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    Окупаційне командування на Донбасі чистить ряди найманців з паспортами РФ – військова розвідка
    Фото: dn.depo.ua

    Розвідка зазаначає, що командування російсько-окупаційних військ заборонило так званим військовим комісаріатам набирати громадян, які мають судимість

    Командування російсько-окупаційних військ змушене запроваджувати кадрові обмеження щодо проходження військової служби. Це пов’язано перш за все з розкраданням військового майна, зброї та боєприпасів, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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    «Комісіями вищих штабів ЗС РФ під час роботи у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК встановлено зростання з початку ц. р. у підпорядкованих підрозділах злочинів, пов’язаних перш за все з розкраданням військового майна, зброї та боєприпасів. З метою зниження рівня правопорушень серед особового складу, командувачам 1 та 2 АК віддано розпорядження про відміну раніше наданих військовим комісаріатам дозволів на набір громадян, які мають судимість», -  сказано у повідомленні

    За даними ГУР, також введено заборону повторного укладання контрактів з військовослужбовцями, які були раніше звільнені з військової служби у зв’язку з порушеннями виконання умов контрактів.

    «Додатково командування окупаційних військ зобов’язало командирів з’єднань і частин 1 та 2 АК звільняти російських найманців, які відмовились здавати військові квитки та паспорти РФ з метою приховування участі російських громадян у збройному конфлікті на Сході України», - інформує військова розвідка.

    Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків

    Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

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