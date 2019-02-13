З окупованих районів Донбасу збільшився потік контрабанди зброї до Росії − військова розвідка



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За даними розвідки Міноборони, керівництвом ФСБ РФ активізовано роботу щодо кадрових змін у т.зв. «міністерствах державної безпеки» російських окупаційних адміністрацій

Керівництво збройних сил Росії та інших силових відомств РФ продовжує підвищувати контроль за діяльністю російських окупаційних адміністрацій та військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними ГУР, комісіями генерального штабу, командування сухопутних військ та Південного військового округу ЗС РФ продовжено роботу у з’єднаннях і частинах армійських корпусів з метою усунення раніше виявлених недоліків у питаннях організації служби на передових позиціях, стану бойової готовності та технічного стану озброєння та військової техніки. Також в компетенцію вказаних комісій входить питання контролю проведення ротації командного складу окупаційних військ з кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

Водночас керівництвом ФСБ РФ активізовано роботу щодо кадрових змін у т.зв. «міністерствах державної безпеки» російських окупаційних адміністрацій.

«У зв’язку зі значним збільшенням випадків розкрадання зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів російсько-окупаційних військ та зростання потоків їх контрабанди з тимчасово окупованих територій до Росії через неконтрольовану українською владою ділянку кордону, керівництво ФСБ змушене здійснювати заміну окремих керівників підрозділів т.зв. «МДБ» на своїх співробітників», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».