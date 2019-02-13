На Донбасі окупанти приховують інформацію про відведення важкого озброєння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СММ ОБСЄ у районі на схід від Донецька за доступними Місії даними повітряного спостереження зафіксували два танки і одну самохідну артилерійську установку поблизу Покровки

Українська сторона СЦКК повідомляє: російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями межі виділених місць зберігання важкого озброєння. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил.