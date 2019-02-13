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    На Донбасі окупанти приховують інформацію про відведення важкого озброєння

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    На Донбасі окупанти приховують інформацію про відведення важкого озброєння

    СММ ОБСЄ у районі на схід від Донецька за доступними Місії даними повітряного спостереження зафіксували два танки і одну самохідну артилерійську установку поблизу Покровки

    Українська сторона СЦКК повідомляє: російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями межі виділених місць зберігання важкого озброєння. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил.

    СММ ОБСЄ 9 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних владі України у районі на схід від Донецька за доступними Місії даними повітряного спостереження зафіксували два танки і одну самохідну артилерійську установку поблизу Покровки.

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    Крім того, з боку російсько-окупаційних військ продовжують відзначатися факти відсутності в місцях постійного зберігання озброєння за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольних владі України районах Донецької області. 9 лютого спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що досі бракує двох буксирувальних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) і сімох самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм).

    Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

    Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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