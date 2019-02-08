Окупаційне командування РФ посилило розвідку та готує бойовиків до провокацій з використанням артилерії



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За даними військової розвідки, до складу диверсійно-розвідувальних груп гібридної армії включаються корегувальники артилерійського вогню та снайперські пари

Командування російсько-окупаційних військ здійснює заходи з нарощування ведення розвідки за діяльністю Об’єднаних сил вздовж лінії розмежування та на глибину їх резервів. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними військової розвідки, противник активізував використання диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на всіх напрямках для ведення розвідки позицій Збройних сил України з метою виявлення слабких місць оборони ЗСУ, здійснення диверсій та забезпечення проведення провокаційних дій з використанням артилерії.

«З цією метою до складу ДРГ включаються корегувальники артилерійського вогню та снайперські пари», - пояснили в ГУР.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».