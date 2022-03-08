Окупант погрожує вбити мера Ірпеня

Міський голова Ірпеня запропонував ворогу протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя

В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин 7 березня отримав повідомлення від окупантів з погрозами життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі міста. Відповідну копію листа посадовець оприлюднив у своєму телеграм-каналу.

«Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!» – наголосив він.

Скріншот з телефону мера Ірпеня

Водночас міський голова Ірпеня запропонував ворогу протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекають рідні.

«Повертайтеся в росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без Вас», – додав Маркушин.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.