Окупант погрожує вбити мера Ірпеня
В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Ірпінський міський голова Олександр Маркушин 7 березня отримав повідомлення від окупантів з погрозами життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі міста. Відповідну копію листа посадовець оприлюднив у своєму телеграм-каналу.
«Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!» – наголосив він.
Водночас міський голова Ірпеня запропонував ворогу протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекають рідні.
«Повертайтеся в росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без Вас», – додав Маркушин.
Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.Раніше російський загабрник вбив мера Гостомеля Юрія Прилипка. Голова Гостомельської громади загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених.