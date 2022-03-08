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    Окупант погрожує вбити мера Ірпеня

    Міський голова Ірпеня запропонував ворогу протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя - Окупант погрожує вбити мера Ірпеня
    Міський голова Ірпеня запропонував ворогу протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя
    скріншот з відео

    В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Ірпінський міський голова Олександр Маркушин 7 березня отримав повідомлення від окупантів з погрозами життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі міста. Відповідну копію листа посадовець оприлюднив у своєму телеграм-каналу.

    «Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється!» – наголосив він.

    Скріншот з телефону мера Ірпеня

    Скріншот з телефону мера Ірпеня

    Водночас міський голова Ірпеня запропонував ворогу протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекають рідні.

    «Повертайтеся в росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без Вас», – додав Маркушин.

    Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

    Раніше російський загабрник вбив мера Гостомеля Юрія Прилипка. Голова Гостомельської громади загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених.
    Теги: війна Ірпінь ліки хліб #stoprussia
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    Окупант погрожує вбити мера Ірпеня