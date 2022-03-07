Окупанти вбили мера Гостомеля Юрія Прилипка

Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим

Мер Гостомеля Юрій Прилипко загинув від рук окупантів. Про це повідомляється на сторінці Гостомельської селищної ради у Facebook.

«Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила шеф-редактор «Детектор медіа» Світлана Остапа, Юрія Прилипка поховали у неділю, 6 березня. «Нагадаю, кілька днів назад поранили мера Гостомеля Юрія Прилипка, якого сьогодні поховали», – написала вона.

Нагадаємо, що Гостомель одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

Раніше футболіст ФК «Гостомель» Дмитро Мартиненко загинув унаслідок влучення російської ракети до його будинку. Разом із спортсменом вибух забрав життя i його мами, а маленька сестра бореться за життя

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська тимчасово контролюють міста Буча і Гостомель під Києвом, де вчиняють безчинства. У підвалах Бучи та Ірпеня, ворог утримує 70 дітей. До слова, в боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ).