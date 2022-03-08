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    Ще один російський олігарх виступив проти агресії Путіна

    Ще один російський олігарх виступив проти агресії Путіна
    фото: «Коммерсантъ»

    Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах

    Ще один російський олігарх, власник «Групи НЛМК» Володимир Лісін закликав спинити російську війну в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Лісіна.

    Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах. Російський мільярдер сказав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.

    Він закликав до мирного врегулювання через дипломатичні перемовини. У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться. Речник концерну підтвердив справжність листа.

    Нагадаємо, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна почався розкол. Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

    На сьогодні заяви зробили:

    • власник «Новатек» Леонід Міхельсон,
    • засновник «Русалу» Олег Дерипаска,
    • власник «Лукойл» Вагіт Алекперов,
    • голова «Альфа Груп» Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

    Зазначається, що найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: «Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».

    Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.

    Теги: війна Путін путінський режим олігархи
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    Ще один російський олігарх виступив проти агресії Путіна