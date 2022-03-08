Ще один російський олігарх виступив проти агресії Путіна

Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах

Ще один російський олігарх, власник «Групи НЛМК» Володимир Лісін закликав спинити російську війну в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Лісіна.

Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах. Російський мільярдер сказав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.

Він закликав до мирного врегулювання через дипломатичні перемовини. У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться. Речник концерну підтвердив справжність листа.

Нагадаємо, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна почався розкол. Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

На сьогодні заяви зробили:

власник «Новатек» Леонід Міхельсон,

засновник «Русалу» Олег Дерипаска,

власник «Лукойл» Вагіт Алекперов,

голова «Альфа Груп» Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Зазначається, що найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: «Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».

Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.