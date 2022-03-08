Ще один російський олігарх виступив проти агресії Путіна
Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах
Ще один російський олігарх, власник «Групи НЛМК» Володимир Лісін закликав спинити російську війну в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Лісіна.
Лісін надіслав листа працівникам концерну, який виклали в соцмережах. Російський мільярдер сказав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.
Він закликав до мирного врегулювання через дипломатичні перемовини. У листі Лісін спільно з радою директорів висловив сподівання, що війна невдовзі скінчиться. Речник концерну підтвердив справжність листа.
Нагадаємо, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна почався розкол. Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.
На сьогодні заяви зробили:
- власник «Новатек» Леонід Міхельсон,
- засновник «Русалу» Олег Дерипаска,
- власник «Лукойл» Вагіт Алекперов,
- голова «Альфа Груп» Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
Зазначається, що найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: «Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».
Співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.