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    Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото

    Хлопчик народився 4 березня - Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото
    Хлопчик народився 4 березня
    фото: МВС України

    Компанію поліцейському склали його побратими

    У непростий для країни час, у сім'ї одного з київських захисників народився син. Аби вперше побачити свого малюка, правоохоронець прийшов до лікарні прямо із чергування. Фото виписки із пологового з’явилися сторінці МВС у Facebook.

    «Вітаємо щасливих батьків і бажаємо Іванкові найміцнішого здоров‘я, щасливої долі та мирного неба», – йдеться у повідомленні.

    Компанію поліцейському склали його побратими. «І хоч виписка з пологового нині виглядає так, ми віримо, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими», – переконані у МВС.

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    Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото
    Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото
    Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото

    «Саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні», – наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

    Нагадаємо, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

    Як раніше повідомлялося, за вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.

    Теги: МВС Київ влада час #stoprussia
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    Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото