Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото

Компанію поліцейському склали його побратими

У непростий для країни час, у сім'ї одного з київських захисників народився син. Аби вперше побачити свого малюка, правоохоронець прийшов до лікарні прямо із чергування. Фото виписки із пологового з’явилися сторінці МВС у Facebook.

«Вітаємо щасливих батьків і бажаємо Іванкові найміцнішого здоров‘я, щасливої долі та мирного неба», – йдеться у повідомленні.

Компанію поліцейському склали його побратими. «І хоч виписка з пологового нині виглядає так, ми віримо, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими», – переконані у МВС.

«Саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні», – наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

Як раніше повідомлялося, за вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.