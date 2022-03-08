Київський поліцейський в умовах війни забрав дружину й сина з пологового: зворушливі фото
Компанію поліцейському склали його побратими
У непростий для країни час, у сім'ї одного з київських захисників народився син. Аби вперше побачити свого малюка, правоохоронець прийшов до лікарні прямо із чергування. Фото виписки із пологового з’явилися сторінці МВС у Facebook.
«Вітаємо щасливих батьків і бажаємо Іванкові найміцнішого здоров‘я, щасливої долі та мирного неба», – йдеться у повідомленні.
Компанію поліцейському склали його побратими. «І хоч виписка з пологового нині виглядає так, ми віримо, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими», – переконані у МВС.
«Саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні», – наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.
Нагадаємо, влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.
Як раніше повідомлялося, за вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.