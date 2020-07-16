Окупанти досі не віддали тіло загиблого на Донбасі медика



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Військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець загинув 13 липня

Тіло іншого героя України - лейтенанта Дмитра Красногрудя - вже передано Україні

Російські найманці досі не передали Україні тіло загиблого під Зайцевим Донецької області військового медика. Але вже отримано гарантії безпеки для пошуку військового, який був поранений 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що командування Об'єднаних сил робить все необхідне для передачі українській стороні тіла загиблого військового медика Миколи Іліна. Крім того, за ініціативою української сторони від моніторингової місії ОБСЄ отримано гарантії режиму «тиша» для пошуку третього військовослужбовця. Пошуки почалися о 12:00.

Також повідомляється, що українська сторона отримала від російських бойовиків тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який першим загинув у районі Зайцевого 13 липня. Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 липня, в 11:00 у місті Лиман Донецької області, на території центрального храму міста.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.