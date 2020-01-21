Бойовики обстріляли українських військових під Красногорівкою
Втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає
Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли оборонців Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Втрат наразі немає.
Про це повідомили під час брифінгу в Міноборони.
«Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донецькому напрямку. Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає», - повідомили в оборонному відомстві.
Зокрема, з 11.45 до 12.10 зі стрілецької зброї з напрямку н.п. Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.
Також нагадаємо, що сьогодні вранці на пункті пропуску Станиця Луганська помер 84-річний чоловік. Пенсіонер хотів виїхати з окупованої бойовиками території.
До слова, за даними СБУ, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 184 людей.