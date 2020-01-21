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    Бойовики обстріляли українських військових під Красногорівкою

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    Бойовики обстріляли українських військових під Красногорівкою

    Втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає

    Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли оборонців Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Втрат наразі немає.

    Про це повідомили під час брифінгу в Міноборони.

    «Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донецькому напрямку. Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає», - повідомили в оборонному відомстві.

    Зокрема, з 11.45 до 12.10 зі стрілецької зброї з напрямку н.п. Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

    Також нагадаємо, що сьогодні вранці на пункті пропуску Станиця Луганська помер 84-річний чоловік. Пенсіонер хотів виїхати з окупованої бойовиками території. 

    До слова, за даними СБУ, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 184 людей.

     

    бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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