Бойовики обстріляли українських військових під Красногорівкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли оборонців Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Втрат наразі немає.

Про це повідомили під час брифінгу в Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донецькому напрямку. Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає», - повідомили в оборонному відомстві.

Зокрема, з 11.45 до 12.10 зі стрілецької зброї з напрямку н.п. Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

Також нагадаємо, що сьогодні вранці на пункті пропуску Станиця Луганська помер 84-річний чоловік. Пенсіонер хотів виїхати з окупованої бойовиками території.

До слова, за даними СБУ, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 184 людей.