СБУ: бойовики на Донбасі тримають у полоні 184 українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2020 року

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 184 людей.

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає «Радіо Свобода».

«У межах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, за даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб...станом на 20.01.2020 запитуються як незаконно позбавлені волі на території тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях — 184 особи», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими «ДНР» і «ЛНР». З полону бойовиків повернулися 76 українців. СБУ оприлюднила імена всіх звільнених з полону українців: це 12 військових і 64 цивільних.

Також нагадаємло, що прокуратура разом із СБУ почали допит звільнених з полону українців. Процесуальні дії зі звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями, наголосили в Офісі генпрокурора.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук зауважив, що останнім обміном ми практично вичерпали свій так званий «обмінний ресурс», «а за лінією фронту, в Криму і в Росії знаходиться ще біля двох сотень утримуваних наших громадян». «Це питання потрібно негайно гостро ставити уже зараз з конкретними пропозиціями реалізації. Тут ще величезний обсяг дуже кропіткої роботи», - стверджує ексміністр оборони.