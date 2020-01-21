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    Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, один український боєць загинув

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    20 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення - Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, один український боєць загинув
    20 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення

    Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів

    У понеділок, 20 січня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    П’ять обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
    • поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

    П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.

    Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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