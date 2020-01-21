Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, один український боєць загинув
Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів
У понеділок, 20 січня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
П’ять обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
- поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.
Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.