На пункті пропуску Станиця Луганська помер 84-річний чоловік



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Пенсіонер хотів виїхати з окупованої бойовиками Луганщини

Сьогодні вранці на КПВВ Станиця Луганська помер 84-річний чоловік.

Про це повідомляє громадська організація «Право на захист» у Facebook.

Пенсіонерові стало зле на шляху з території окупованої російськими бойовиками близько 8:00 після того, як він перетнув міст.

До приїзду швидкої допомогу йому надавали представники Червоного Хреста. Але врятувати чоловіка не вдалося.

До слова, за даними СБУ, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 184 людей.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими «ДНР» і «ЛНР». З полону бойовиків повернулися 76 українців. СБУ оприлюднила імена всіх звільнених з полону українців: це 12 військових і 64 цивільних.

Також нагадаємло, що прокуратура разом із СБУ почали допит звільнених з полону українців. Процесуальні дії зі звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями, наголосили в Офісі генпрокурора.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук зауважив, що останнім обміном ми практично вичерпали свій так званий «обмінний ресурс», «а за лінією фронту, в Криму і в Росії знаходиться ще біля двох сотень утримуваних наших громадян». «Це питання потрібно негайно гостро ставити уже зараз з конкретними пропозиціями реалізації. Тут ще величезний обсяг дуже кропіткої роботи», - стверджує ексміністр оборони.