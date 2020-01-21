На Черкащині в лікарні помер військовий зі Звенигородщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звенигородщина попрощалася із померлим захисником Ігорем Дяченком

У 2014-му Ігор Дяченко пішов воювати на Схід, потрапив під обстріл і отримав контузію. У жовтні минулого року в нього стався інсульт, від чого паралізувало частину тіла і відняло мову, згодом у нього виявили ще й онкологію

У лікарні помер учасник бойових дій на сході України Ігор Дяченко. Про це повідомили у Спілці учасників бойових дій та волонтерів АТО.

Поховали захисника Вітчизни 20 січня у селі Шевченковому Звенигородського району.

Як повідомляють «Вісті Черкащини», в 2014-му Ігор Дяченко пішов воювати на Схід. Потрапив під обстріл й отримав контузію. У жовтні минулого року в чоловіка стався інсульт, від чого йому паралізувало частину тіла і відняло мову. Лікувався у шпиталі, де в нього виявили ще й онкологію.

«На війну пішов по мобілізації. Служив у 34-ій бригаді, – розповідає волонтер Руслан Бойко. – Після цього пішов у Черкаський окремий автобат. Він сам із Шевченкового, як і його родина. В нього залишився трирічний син і дружина. Ще є старший син від першого шлюбу. Провести в останню путь прийшло кількасот людей. Хорошою був людиною...».

В Ігоря Дядченка залишилась також молодша сестра. Вона теж військова. Старший брат Сергій три роки тому загинув на війні. Мати із вітчимом живуть в Черкасах.