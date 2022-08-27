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Атаки росіян відбиті біля шістьох сіл на межі Луганщини і Донеччини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атаки росіян відбиті біля шістьох сіл на межі Луганщини і Донеччини
Будинки на Луганщині розбиті, окупанти не відновлюють житло мешканців
фото: Сергій Гайдай/Telegram

Росія посилила обстріли населених пунктів Луганщини

За минулу ніч російські окупанти завдали 23 удари по Луганщині, зокрема, застосовували реактивні системи залпового вогню. Ворог здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Атаки росіян відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.

Гайдай також повідомив, що в окупованих містах Луганщини не ведеться ніякої підготовки до опалювального сезону.

«Звісно, що ніхто не перевіряє вцілілі і не відновлює зруйновані теплотраси. Не відремонтовані котельні. Окупаційна влада не готова навіть провести опресування системи опалення, не кажучи вже про повноцінну роботу циклу. Більш того, людям важко буде втримати в своїх оселях температуру, вищу за нуль. Бо в тисячах квартир вікна і стіни залишаються розбитими й досі», – розповів Гайдай.

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Нагадаємо, триває 185-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися просунутися на Херсонщині та Донеччині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Україна Луганщина окупанти війна росія

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