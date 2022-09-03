Чи є хороші росіяни? Шендерович звернувся до українців

«Нехай українці не переймаються: історична відповідальність нікуди не подінеться»

У Росії є свідомі громадяни, які виступають проти війни. Але більшість боїться висловити власну думку та піти проти системи. Про це повідомив в інтерв'ю «Главкому» відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович.

Зазначимо, що судячи з соцопитувань, українці, які щодня перебувають під бомбардуваннями, не дуже хочуть чути будь-яких росіян – навіть таких затятих критиків путінського режиму. Проте Шендрович запевняє, що свідомі росіяни все ж є і їх варто почути.

«Спробуємо розв'язати вузлик, який зав'язаний у цьому питанні. По-перше, ні я, ні Лія Ахеджакова не нав'язуватимемо себе українцям і не вимагатимемо, щоб нас слухали. Кожна людина сама обирає – кого слухати, а кого ні. Тепер про відповідальність. Як я казав, є колективна історична відповідальність, вона нікуди не подінеться, і Росія важко платитиме. Платитимуть діти, на яких зараз надягають пілотку з літерою «Z» та вибудовують у літеру «Z», і діти їхніх дітей. Нехай українці не переймаються: історична відповідальність нікуди не подінеться. Але якщо йдеться про людську оцінку та провину, то постановка питання про колективну провину аморальна і не має жодного стосунку ні до закону, ні до справедливості, ні до розуму. Якщо ми говоримо про моральну оцінку, то одиниця виміру – лише конкретна людина. Лія Ахеджакова не може мати загальну моральну оцінку з Рамзаном Кадировим, це ідіотське середньоарифметичне», – повідомив опозиціонер.

За його словами, сьогодні незгодні з війною в Україні росіяни просто бояться висловити свою думку через жорстокість влади.

«Народ – це фальшиве і дуже підле поняття. Наприклад, корейський народ на північ і на південь від 38-ї паралелі – це один і той же народ, розділений жорсткістю і правилами. От і все. На одного Василя Стуса за радянських часів припадали мільйони українців, які чудово перечікували радянську владу та вбудовувалися в неї, кричали гасла і таке інше. Це не пов'язано з народом, а пов’язано з жорсткістю і жорстокістю влади. І що у Берліні, що у Пхеньяні, що у Ашхабаді, що у Москві диктатура ламає хребет нації», – зауважив Шендерович.

Нагадаємо, раніше Шендерович заявляв, що мільйони росіян заплатили за війну, яку почав диктатор Володимир Путін, деградацією та злиднями. Десятки тисяч російських матерів віддали своїх дітей на смерть. Наразі всі росіяни платять страшну ціну за те, що вчасно не скинули Путіна.

Також за словами опозиціонера військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії.