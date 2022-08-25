СБУ оголосила підозру соратнику Кадирова, який воював на Луганщині

У березні-квітні 2022 року Апті Алаудінов брав участь в боях на території України

За свої «досягнення» на Луганщині Апті Алаудінов отримав одну з найважливіших посад у Чеченській республіці

Служба безпеки України повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки, який командував «кадировцями» під час захоплення Луганщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ національної безпеки України з боку секретаря Ради безпеки Чеченської республіки Апті Ароновича Алаудінова.

«Задокументовано, що у березні-квітні 2022 року він брав безпосередню участь у збройній агресії РФ та в захопленні територій України. Апті Алаудінов особисто перебував у зоні бойових дій на території міст Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк і віддавав накази військовослужбовцям загону «Ахмат», – повідомили в українській спецслужбі.

У результаті, як наголосили в СБУ, ці населені пункти Луганщини були окуповані ворогом за принципом «випаленої землі»:

повністю зруйнована інфраструктура;

тисячі загиблих і постраждалих мирних мешканців;

десятки тисяч людей залишились без домівок.

«Кремль оцінив «заслуги» чеченського командира, присвоївши йому зірку героя Росії, а фейковий уряд так званої «ЛНР» «удостоїв» його звання «героя ЛНР». Кадиров відзначив соратника просуванням по службі, доручивши йому одну із найважливіших посад – секретаря Ради безпеки Чеченської республіки», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ оголосили Алаудінову про підозру. Його місцезнаходження встановлюється. Тривають слідчі дії для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантом під час ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. Серед потерпілих від його дій були неповнолітні діти. Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії, у чеченській республіці «ахмат» – Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

Також раніше українська розвідка повідомила, що через брак охочих воювати, окупанти намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії. Також повідомляється, що значну частину «добровольців», з яких формують нові батальйони, складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні.