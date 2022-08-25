На Луганщині від рашистів втекла більша частина пенсіонерів – Гайдай

Якщо до повномасштабного вторгнення на Луганщині було понад 330 тис. пенсіонерів, то ззараз лише 110 тисяч

Ворог намагається зібрати особисті дані населення для «референдуму», покладаючись на пенсіонерів

Ворог не покращив тактичного положення на Луганщині. А в окупованих містах від росіян втекла більша частина пенсіонерів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи не були масованими як зазвичай. Втім, вони все ж атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно – зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник не припиняв обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії. За минулу ніч зафіксовано вісім артатак, а також дев’ять – мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів росіянами нанесені авіаудари.

«Протягом декількох місяців вони не полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму. Звісно, певні сподівання покладали на людей похилого віку. Але, як виявилося, і вони втекли від російської навали», – зазначає голова ОВА.

Якщо до повномасштабного вторгнення на Луганщині було понад 330 тисяч пенсіонерів, то за ці півроку за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб. Більше двох третин літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої і цивілізованому світі, а не при «руському мирі». І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, – жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли.

Нагадаємо, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.