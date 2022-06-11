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    Новини

    Зеленський дозволив відправляти тероборонівців до зони бойових дій

    Планується підвищить рівень обороноздатності України - Зеленський дозволив відправляти тероборонівців до зони бойових дій
    Планується підвищить рівень обороноздатності України
    фото з відкритих джерел

    Президент підписав закон про розширення повноважень бійців тероборони

    На початку травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який дозволяє бійцям ТрО виконувати завдання у районах бойових дій. Через більш ніж місяць, 10 червня, Володимир Зеленський таки підписав цей закон. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

    Зауважимо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав документ ще 6 травня. Тепер, після підпису президента, закон вступить у дію.

    Загалом новий закон передбачає розширення завдань і повноважень бійців територіальної оборони. Якщо раніше вони могли виконувати завдання лише у межах відповідної територіальної громади, то тепер зможуть діяти по всій Україні.

    Йдеться зокрема й про райони ведення активних бойових дій, а також виконання завдань, що стосуються тимчасово окупованих територій. При цьому рішення про виконання завдань територіальної оборони у районах бойових (воєнних) дій прийматиме Головнокомандувач Збройних Сил України.

    У поясненні до законопроєкту мовилось, що його прийняття забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею у системі Сил безпеки та оборони, а також у цілому підвищить рівень обороноздатності України.

    Нагадаємо, Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №6521, що розширює повноваження територіальної оборони. Згідно з документом, бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де відбуваються бойові дії. Зазначимо, до цього моменту бійці тероборони виконували завдання лише в межах території відповідної територіальної громади.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна закон Володимир Зеленський Україна Руслан Стефанчук окупація #stoprussia
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    Зеленський дозволив відправляти тероборонівців до зони бойових дій