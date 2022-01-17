Окупанти на Донбасі гатили з гранатометів, один військовий поранений
У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів
Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовий. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, напередодні у Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним захисником.
Як відомо, Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.
Тим часом новий голова ОБСЄ зібрався на Донбас.