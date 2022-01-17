Окупанти на Донбасі гатили з гранатометів, один військовий поранений

У бік Катеринівки збройні формування Росії відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів

У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів

Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовий. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним захисником.

Як відомо, Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Тим часом новий голова ОБСЄ зібрався на Донбас.

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