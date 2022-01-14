Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі

Бойовики виводять свої збройні формування на полігони

Окупанти перевіряють запаси та умови зберігання зброї

Російська Федерація почала перевірку бойової готовності своїх військ на окупованому Донбасі. Зокрема, окремі формування виводять на полігони, повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що командування збройних сил РФ на цьому тижні почало масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності армійських корпусів, які дислокуються в окремих районах Донецької та Луганської областей.

«Окремі підрозділи з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, в т. ч. з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками», – йдеться в повідомленні.

Крім того, перевіряються запаси та умови зберігання зброї, боєприпасів та військової техніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.