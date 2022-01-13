Перший візит на посаді. Новий голова ОБСЄ зібрався на Донбас

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау став головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Пріоритетним питанням для польського головування в ОБСЄ є стан мирних жителів у районах збройних конфліктів

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, і це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це він заявив на пресконференції з нагоди початку головування, повідомляє «Європейська правда».

«Я збираюся здійснити перший візит як голова ОБСЄ до України, безумовно я відвідаю східну частину країни для того, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація», – сказав Рау.

За його словами, пріоритетним питанням для польського головування в ОБСЄ є стан мирних жителів у районах збройних конфліктів.

«Це буде дуже важливою частиною моєї уваги під час візиту до України», –додав Рау.

Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Польща перейняла головування в ОБСЄ від Швеції. Сьогодні у Відні зібралась рада ОБСЄ: говорять про Україну

Фактично це засідання є третім раундом перемовин із Росією щодо деескалації напруженості довкола і в Україні. Сама Україна вперше бере в цих переговорах участь, адже саміт Росія-США 10 січня і засідання Ради НАТО-РФ українських представників не не передбачали. Однак і Штати, і Альянс узгоджували з Україною позиції перед розмовами з росіянами.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов озвучив два головні плани Путіна. Тим часом США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Напередодні у Сенат США надійшли жорсткі санкції проти Росії, які зачеплять Путіна. Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.