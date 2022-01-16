Готуються до війни? Кремль не виключає розгортання озброєння на території України

Кремль не виключає розгортання озброєнь на території України

Водночас, Пєсков запевняє, що Росія не збирається нападати на Україну

Представник Кремля Дмитро Пєсков не виключив розгортання озброєнь в Україні. Відповідну заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN, повідомляє агентство Bloomberg.

«Ми не збираємося говорити, що не розміщуватимемо наступальне озброєння на території України», – сказав представник Кремля.

Водночас, він запевняє, що Росія не збирається нападати на Україну, а всі звинувачення у підготовці провокації на Донбасі – хибні.

Пєсков також зазначив, що влада Росії розраховує, що діалог з НАТО щодо гарантій безпеки не затягнеться.

«Ми не хочемо, щоб переговори тривали місяць чи рік», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Росія почала переміщати ракетні комплекси «Іскандер» з Далекого Сходу в бік України. Російський ракетний комплекс «Іскандер» може вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.

Нагадаємо Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.