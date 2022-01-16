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    Готуються до війни? Кремль не виключає розгортання озброєння на території України

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    Кремль не виключає розгортання озброєнь на території України - Готуються до війни? Кремль не виключає розгортання озброєння на території України
    Кремль не виключає розгортання озброєнь на території України
    фото з відкритих джерел

    Водночас, Пєсков запевняє, що Росія не збирається нападати на Україну

    Представник Кремля Дмитро Пєсков не виключив розгортання озброєнь в Україні. Відповідну заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN, повідомляє агентство Bloomberg.

    «Ми не збираємося говорити, що не розміщуватимемо наступальне озброєння на території України», – сказав представник Кремля.

    Водночас, він запевняє, що Росія не збирається нападати на Україну, а всі звинувачення у підготовці провокації на Донбасі – хибні.

    Пєсков також зазначив, що влада Росії розраховує, що діалог з НАТО щодо гарантій безпеки не затягнеться.

    «Ми не хочемо, щоб переговори тривали місяць чи рік», – наголосив він.

    Раніше повідомлялося, що Росія почала переміщати ракетні комплекси «Іскандер» з Далекого Сходу в бік України. Російський ракетний комплекс «Іскандер» може вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.

    Нагадаємо Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

    Раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

    До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі НАТО озброєння влада
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    Готуються до війни? Кремль не виключає розгортання озброєння на території України