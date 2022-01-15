У Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним захисником (фото)

Попрощатися із Іллею Супруном прийшли його побратими, рідні, друзі та інші жителі Дніпра

Ілля Супрун отримав смертельне поранення 10 січня

У Дніпрі відбулася церемонія прощання з 23-річним лейтенантом Іллею Супруном, який загинув на Донбасі. Про це повідомляє «Суспільне».

Військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, командир взводу, лейтенант Ілля Супрун загинув 10 січня в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області. Він отримав смертельне поранення – підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Ілля Супрун жив із мамою у Дніпрі. Він був випускником Дніпровського ліцею інформаційних технологій. Ілля закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Одразу після закінчення навчання, у 2020 році, уклав контракт та відправився на фронт. Спочатку служив у Гвардійському, а потім – на Донбасі. У зоні ООС він пробув 5 місяців.

Попрощатися із Іллею Супруном прийшли його побратими, рідні, друзі та інші жителі Дніпра.

Як повідомлялося раніше, 10 січня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

Загиблі 10 січня – друга і третя безповоротні бойові втрати ЗСУ в січні. Раніше, 1 січня, в харківському шпиталі помер військовослужбовець Ігор Тичина, який був поранений кулею ворожого снайпера 27 грудня.

Зазначимо, напередодні російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі.

Додамо, що The New York Times оприлюднив нову карту скупчення російських військ біля України.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.

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