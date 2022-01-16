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    Події в Україні

    На окупованому Донбасі військові виявили близько 300 одиниць російської техніки

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    Росія спричиняє напругу на лінії зіткнення - На окупованому Донбасі військові виявили близько 300 одиниць російської техніки
    Росія спричиняє напругу на лінії зіткнення
    фото з відкритих джерел

    У штабі ООС заявили про чергове порушення Мінських домовленостей

    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК) повідомила про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Зокрема, за минулу добу було виявлено 275 одиниць військової техніки бойовиків РФ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «За минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей», – уточнюють у повідомленні.

    Зокрема, мова йде про десятки танків, БМП, гаубиць, самохідних артилерійських установках і комплексах РСЗВ.

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    На окупованому Донбасі військові виявили близько 300 одиниць російської техніки
    На окупованому Донбасі військові виявили близько 300 одиниць російської техніки

    Також у штабі ООС заявили про обстріл безпілотника спостерігачів ОБСЄ з боку противника в районі села Василівка.

    «Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіусу дії також піддавався впливу перешкод сигналу GPS. Крім того, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового і Калинового», – сказано у зведенні.

    У відомстві впевнені, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.

    Раніше повідомлялося, що Росія почала переміщати ракетні комплекси «Іскандер» з Далекого Сходу в бік України.

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    Теги: ОБСЄ мова обстріл військові СЦКК озброєння час
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    На окупованому Донбасі військові виявили близько 300 одиниць російської техніки