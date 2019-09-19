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    Окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

    • Розсилка
    Окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

    Про постраждалих не повідомляється

    Протягом доби бойовики в зоні ООС на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, що незаконні збройні формування Росії і її найманці обстрілювали позиції українських військових підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    • В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики здійснили 4 обстрілу позицій Об'єднаних сил: неподалік Миколаївки за напрямом Докучаевская - зі стрілецької зброї; поблизу Богданівки за напрямом Петровського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем; двічі неподалік Водяної за напрямом Вужачку - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї
    • В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» бойовики здійснили 2 обстрілу позицій Об'єднаних сил: поблизу Золотого за напрямом Садового - зі стрілецької зброї; неподалік Горіхово за напрямом з Березовського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
    _11287

    За минулу добу втрати в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.

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