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    Біля Мар'їнки працював ворожий снайпер

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    Військовим ЗСУ&nbsp;вдалося припинити активність снайпера, відкривши вогонь у відповідь - Біля Мар'їнки працював ворожий снайпер
    Військовим ЗСУ вдалося припинити активність снайпера, відкривши вогонь у відповідь

    Окупанти на Донбасі знову порушували перемир'я

    Із опівночі 13 листопада проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушували перемир'я. Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити ворожу активність.

    Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

    Окупанти поблизу Кам'янки сьогодні застосували проти підрозділів ООС міномети 82-го калібру, а поблизу Водяного українських військових обстрілювали з гранатометів різних систем.

    Крім того, в районі Мар'їнки українські позиції потрапили під обстріл ворожого снайперу. Підрозділам ООС вдалося припинити активність снайпера, відкривши вогонь у відповідь.

    В результаті обстрілів українські військові не постраждали.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові снайпер
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