Біля Мар'їнки працював ворожий снайпер

Окупанти на Донбасі знову порушували перемир'я

Із опівночі 13 листопада проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушували перемир'я. Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити ворожу активність.

Про це повідомляє командування Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти поблизу Кам'янки сьогодні застосували проти підрозділів ООС міномети 82-го калібру, а поблизу Водяного українських військових обстрілювали з гранатометів різних систем.

Крім того, в районі Мар'їнки українські позиції потрапили під обстріл ворожого снайперу. Підрозділам ООС вдалося припинити активність снайпера, відкривши вогонь у відповідь.

В результаті обстрілів українські військові не постраждали.