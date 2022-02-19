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    Окупанти на Донбасі вбили українського військового

    Російські окупанти від ранку обстрілюють позиції ООС: загинув український захисник - Окупанти на Донбасі вбили українського військового
    Російські окупанти від ранку обстрілюють позиції ООС: загинув український захисник
    фото з відкритих джерел

    Бойовики обстрілюють українські позиції з населених пунктів

    Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник. Про це повідомили в штабі ООС.

    Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення

    Через обстріли окупантів від осколкового поранення 19 лютого загинув український захисник.

    У штабі ООС наголошують, що російські бойовики ведуть артилерійський вогонь із населених пунктів на окупованому Донбасі.

    «Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: окупанти Путін озброєння
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    Окупанти на Донбасі вбили українського військового