За добу окупанти 66 разів відкривали вогонь

З боку збройних формувань Російської Федерації в зоні ООС зафіксовано 66 порушень, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Втрат від ворожих обстрілів за минулу добу немає

За минулу добу окупанти 66 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж минулої доби, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 66 порушень, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – йдеться у повідомленні.

Особливо цинічним був обстріл КПВВ «Щастя» на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ немає.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 12 порушень, 11 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Тричі Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Гранітне та Новоселівку –з артилерії калібру 122 мм.

Тричі Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Болотне – мінометів калібру 82 мм.

Водяне – з мінометів калібру 120 мм.

Широкіне – з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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