Інтенсивність обстрілів на Сході України повернулась до рівня липня 2020-го, – Місія ОБСЄ

Місія знову звернулася до сторін із закликом «неухильно дотримуватися усіх узятих на себе зобов’язань»

СММ ОБСЄ просить надати доступ до обстріляних районів ООС

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України та закликала забезпечити їй безперешкодний доступ для уточнення усіх повідомлень про обстріли. Про це йдеться в опублікованій на сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі окремій заяві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«За останні дні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) констатувала різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до набрання чинності домовленості про заходи з його посилення в липні 2020 року», – зазначається у заяві.

Вказується на те, що Місія ОБСЄ «рішуче налаштована сприяти сторонам у забезпеченні виконання їхніх зобов’язань із дотримання режиму припинення вогню та інших заходів, передбачених Мінськими домовленостями». «СММ наразі уточнює заяви та повідомлення сторін, і для цього Місії має бути забезпечений безперешкодний доступ до відповідних районів. СММ продовжує оприлюднювати у своїх звітах усі підтверджені та встановлені факти», – йдеться у заяві.

Також на тлі підвищеної напруженості Місія знову звернулася до сторін із закликом «неухильно дотримуватися усіх узятих на себе зобов’язань, а також вжити усіх необхідних кроків для забезпечення зниження рівня напруженості та негайної деескалації в інтересах невинних мирних жителів, які продовжують страждати від цього конфлікту з обох боків лінії зіткнення».

Як повідомлялось, у зоні проведення операції Об'єднаних сил окупанти за добу 66 разів порушили «тишу».