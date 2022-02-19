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    Готуються до війни? Окупанти евакуювали з «ДНР» до Росії понад 6,5 тисяч людей

    Окупанти евакуювали з &laquo;ДНР&raquo; до Росії понад 6,5 тисяч людей - Готуються до війни? Окупанти евакуювали з «ДНР» до Росії понад 6,5 тисяч людей
    Окупанти евакуювали з «ДНР» до Росії понад 6,5 тисяч людей
    фото: aif.ru

    Станом на ранок 19 лютого «ДНР» залишили 6,6 тис. осіб, з них 2436 дітей

    З початку оголошеної російськими окупантами евакуації з «Донецької народної республіки (ДНР)» вивезли до Росії понад 6,5 тисяч людей. Про це повідомляє «МНС ДНР» у своєму Telegram-каналі.

    «Станом на 06:30 19 лютого 2022 року кількість евакуйованого населення склала 6 тисяч 603 особи, з них дві тисячі 436 дітей», – йдеться у повідомленні.

    Також окупанти уточнили, що завершено розгортання пунктів життєзабезпечення для евакуйованих на пунктах пропуску Успенка, Маринівка, Ульянівське та Новоазовськ.

    Зазначимо, що евакуація населення відбувається на тлі загрози вторгнення Росії. Глава НАТО повідомив, що російських військ, що знаходяться недалеко від кордонів України, більше, ніж може знадобитися для військових навчань. Єнс Столтенберг так само зазначив, що у Росії зараз є можливість вторгнутися в Україну без попередження.

    Зауважимо, напередодні у зверненні президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну.

    До слова, попри заяви про відведення військ США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

    Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

    Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку – The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.

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    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі «ДНР» населення евакуація
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    Готуються до війни? Окупанти евакуювали з «ДНР» до Росії понад 6,5 тисяч людей