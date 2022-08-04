Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)

Рашисти били по цивільних людях з авіації, артилерії, танків, РСЗВ «Ураган»

Рашисти скинули снаряди на житлові квартали Донеччини. Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби. Про це повідомили у Нацполіції.

«Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, Соледар, Мар’їнка, селах Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївка. Російська армія била по цивільних людях з авіації, артилерії, танків, РСЗВ «Ураган», –йдеться у повідомленні.

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Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об’єктів – вісім житлових будинків, автомобілі тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Кабмін видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини.

Триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.