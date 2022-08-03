Кабмін видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини

В області абсолютно відсутнє газопостачання

Жителі Донецької області зобов’язуються евакуюватися до безпечних регіонів України. Відповідне розпорядження видав уряд.

«Провести обов’язкову евакуацію населення Донецької області. Евакуацію здійснити у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей», – йдеться в повідомленні.

Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства «Укрзалізниця» організувати та провести обов’язкову евакуацію відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що у Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи знищені. Тепла на Донеччині у зимовий період не буде.

Раніше віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомляла, що під час обов’язкової евакуації з Донецької області має виїхати понад 50 тисяч дітей та 200 тисяч дорослих.

Тим, хто евакуюватиметься, слід там дзвонити в адміністрації, або писати онлайн у чат-ботах.