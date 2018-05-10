Окупанти назвали дату відкриття Керченського мосту
- Сьогодні, 10:16
-
Розсилка
Як саме буде проходити церемонія відкриттямосту поки неясно
Керченський міст буде відкритий 15 травня або днем пізніше, урочиста церемонія обов'язково пройде за участю Володимира Путіна і точна дата залежить від графіка президента РФ. Про це повідомили «Газете.Ru» два інформованих джерела.
Раніше офіційні особи неодноразово заявляли, що рух почнеться в другій половині травня, але конкретних дат не називали. В числі перших по мосту проїдуть сотні байкерів з мотоклубу «Нічні вовки».
«Урочиста церемонія відкриття моста через Керченську протоку, який будівельники зуміли здати на півроку раніше наміченого терміну, з великою часткою ймовірності відбудеться 15 травня за участю президента Росії Володимира Путіна. Якщо глава держави з якихось причин в цей день буде зайнятий, то церемонію проведуть 16 травня», - сказано в повідомленні.
Як саме буде проходити сама церемонія поки неясно. «Швидше за все, традиційне перерізання червоної стрічки може статися посередині мосту, в центральному в арковому прольоті, який Путін відвідував у ході березневого візиту», - зазначає видання.
Також активно готуються до відкриття мосту байкери з мотоклубу «Нічні вовки», які хочуть проїхатися по мосту «у числі перших» 16 травня.
Очікується, що в цей день колони байкерів з окупованого Криму та інших регіонів Росії зустрінуться на самому мосту – у загальній складності в акції можуть взяти участь близько 500 мотоциклістів.
Нагадаємо, під час візиту в анексований Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по мосту буде відкрито в травні поточного року, залізничне – в кінці 2019 року.
Також зазначимо, що у квітні опори Керченського мосту тріснули, не дочекавшись «відкриття».