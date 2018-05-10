Окупанти назвали дату відкриття Керченського мосту

Як саме буде проходити церемонія відкриттямосту поки неясно

Керченський міст буде відкритий 15 травня або днем пізніше, урочиста церемонія обов'язково пройде за участю Володимира Путіна і точна дата залежить від графіка президента РФ. Про це повідомили «Газете.Ru» два інформованих джерела. Раніше офіційні особи неодноразово заявляли, що рух почнеться в другій половині травня, але конкретних дат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як саме буде проходити церемонія відкриттямосту поки неясно

Керченський міст буде відкритий 15 травня або днем пізніше, урочиста церемонія обов'язково пройде за участю Володимира Путіна і точна дата залежить від графіка президента РФ. Про це повідомили «Газете.Ru» два інформованих джерела.

Раніше офіційні особи неодноразово заявляли, що рух почнеться в другій половині травня, але конкретних дат не називали. В числі перших по мосту проїдуть сотні байкерів з мотоклубу «Нічні вовки».

«Урочиста церемонія відкриття моста через Керченську протоку, який будівельники зуміли здати на півроку раніше наміченого терміну, з великою часткою ймовірності відбудеться 15 травня за участю президента Росії Володимира Путіна. Якщо глава держави з якихось причин в цей день буде зайнятий, то церемонію проведуть 16 травня», - сказано в повідомленні.

Як саме буде проходити сама церемонія поки неясно. «Швидше за все, традиційне перерізання червоної стрічки може статися посередині мосту, в центральному в арковому прольоті, який Путін відвідував у ході березневого візиту», - зазначає видання.

Також активно готуються до відкриття мосту байкери з мотоклубу «Нічні вовки», які хочуть проїхатися по мосту «у числі перших» 16 травня.

Очікується, що в цей день колони байкерів з окупованого Криму та інших регіонів Росії зустрінуться на самому мосту – у загальній складності в акції можуть взяти участь близько 500 мотоциклістів.

Нагадаємо, під час візиту в анексований Крим 14 березня президент Росії Володимир Путін анонсував, що автомобільний рух по мосту буде відкрито в травні поточного року, залізничне – в кінці 2019 року.

Також зазначимо, що у квітні опори Керченського мосту тріснули, не дочекавшись «відкриття».

