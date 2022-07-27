Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка

Поранена 65-річна жінка – сторож бази

Протягом минулої доби російські агресори кілька разів обстріляли прикордоння Сумської області, у Середино-Будській громаді поранення дістала 65-річна жінка – сторож бази відпочинку. Про це у Фейсбуці повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Есманьська громада: після пів на шосту вечора було 12 мінометних прильотів. Краснопільська громада: з шостої вечора почалися обстріли різних територій громади. Всього було 17 приходів з міномета і 12 - з «Граду», – написав керівник області.

Опівдні по одному із сіл Середино-Будської громади росіяни випустили мінометну міну. А о 17-й вечора зафіксовано 14 прильотів з міномета по території громади. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор.

Окрім того, за інформацією Живицького, розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-річна жінка – сторож бази.

Нагадаємо, минулої доби з території Росії було обстріляно прикордонні райони Сумщини.

Вранці 26 липня на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи.