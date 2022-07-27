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    Новини

    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка

    Окупанти вчергове обстріляли Сумщину - Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти вчергове обстріляли Сумщину
    фото: Середино-Будська громада

    Поранена 65-річна жінка – сторож бази

    Протягом минулої доби російські агресори кілька разів обстріляли прикордоння Сумської області, у Середино-Будській громаді поранення дістала 65-річна жінка – сторож бази відпочинку. Про це у Фейсбуці повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «Есманьська громада: після пів на шосту вечора було 12 мінометних прильотів. Краснопільська громада: з шостої вечора почалися обстріли різних територій громади. Всього було 17 приходів з міномета і 12 - з «Граду», – написав керівник області.

    Опівдні по одному із сіл Середино-Будської громади росіяни випустили мінометну міну. А о 17-й вечора зафіксовано 14 прильотів з міномета по території громади. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор.

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    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка
    фото: Середино-Будська громада

    Окрім того, за інформацією Живицького, розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-річна жінка – сторож бази.

    Нагадаємо, минулої доби з території Росії було обстріляно прикордонні райони Сумщини.

    Вранці 26 липня на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна жінка окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли базу відпочинку на Сумщині, поранена жінка