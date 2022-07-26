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    Новини

    На Одещині росіяни завдали ударів з авіації

    Окупанти обстріляли Одесу та область - На Одещині росіяни завдали ударів з авіації
    Окупанти обстріляли Одесу та область
    фото: Новин Одеса

    В Одесі та області пролунали вибухи

    У всіх східних та частині південних областей країни оголосили тривогу в ніч на 26 липня. Невдовзі жителі Одещини повідомили про звуки вибуха, які чули.

    Приблизно ж о 4:40 на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи.

    Внаслідок прильоту в області сильна пожежа.

    А вже о 5 ранку одесити повідомили про потужний вибух у своєму місті.

    Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив вибухи на Одещині.

    «Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці – згодом. Тримаємо стрій!», - повідомив Братчук.

    Нагадаємо, у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

    Сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

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    Теги: пожежа вибух росія окупанти Одеса війна Одещина Україна одесити окупація #stoprussia
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    На Одещині росіяни завдали ударів з авіації