На Одещині росіяни завдали ударів з авіації

В Одесі та області пролунали вибухи

У всіх східних та частині південних областей країни оголосили тривогу в ніч на 26 липня. Невдовзі жителі Одещини повідомили про звуки вибуха, які чули.

Приблизно ж о 4:40 на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи.

Внаслідок прильоту в області сильна пожежа.

А вже о 5 ранку одесити повідомили про потужний вибух у своєму місті.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив вибухи на Одещині.

«Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці – згодом. Тримаємо стрій!», - повідомив Братчук.

Нагадаємо, у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

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