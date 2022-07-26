Із території Росії обстріляно п’ять громад Сумщини
Росіяни обстрілюють прикордонні райони України
Минулої доби з території Росії було обстріляно прикордонні райони Сумщини. Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Так, вранці 25 липня в Есманській громаді було чотири «приходи» з «Градів». А згодом – ще три «приходи» зі ствольної артилерії.
Хотінська громада: був мінометний вогонь зі сторони Росії, чотири «приходи».
Білопільська громада: було три мінометних постріли по громаді.
Зноб-Новгородська громада: був артобстріл, десять приходів.
Середино-Будська громада: ввечері росіяни відкрили вогонь з мінометів, шість прильотів.
Живицький повідомив, що втрат та руйнувань немає.
Нагадаємо, 26 липня у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.
Також сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.
Вранці 26 липня на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи.