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    Події в Україні

    Із території Росії обстріляно п’ять громад Сумщини

    Окупанти обстрілюють Сумщину з мінометів і&nbsp;ствольної артилерії - Із території Росії обстріляно п’ять громад Сумщини
    Окупанти обстрілюють Сумщину з мінометів і ствольної артилерії

    Росіяни обстрілюють прикордонні райони України

    Минулої доби з території Росії було обстріляно прикордонні райони Сумщини. Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Так, вранці 25 липня в Есманській громаді було чотири «приходи» з «Градів». А згодом – ще три «приходи» зі ствольної артилерії.

    Хотінська громада: був мінометний вогонь зі сторони Росії, чотири «приходи».

    Білопільська громада: було три мінометних постріли по громаді.

    Зноб-Новгородська громада: був артобстріл, десять приходів.

    Середино-Будська громада: ввечері росіяни відкрили вогонь з мінометів, шість прильотів.

    Живицький повідомив, що втрат та руйнувань немає.

    Нагадаємо, 26 липня у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

    Також сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

    Вранці 26 липня на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Із території Росії обстріляно п’ять громад Сумщини