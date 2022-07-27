Українці отримали спеціальну нагороду від Нідерландів

Від імені українців нагороду одержав посол України в Нідерландах

У Нідерландах український народ відзначили ще однією нагородою – Нідерландської незалежності. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення.

«І ще декілька знакових подій, про які варто сказати. Сьогодні в Лондоні за участю Премʼєр-міністра Бориса Джонсона відбулася церемонія нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство. Я вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію», – розповів Зеленський.

Він також зазначив, що українці отримали також спеціальну нагороду від Нідерландів.

«Сьогодні ж у Нідерландах – країні, заради розуміння якої ми дуже довго працювали – український народ відзначили ще однією нагородою – спеціальною Нагородою нідерландської незалежності», – додав глава держави.

Від імені українців нагороду одержав посол України в Нідерландах Максим Кононенко.

«Ці знакові речі зображають кардинальні зміни щодо України, які відбулися у світі. Наша сміливість надихає всі вільні нації та загалом співтовариство демократичних держав. А уявіть, як надихатиме українська перемога», — прокоментував нагороду Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 26 липня відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля за лідерство.

Нагорода, якою було відзначено главу української держави, передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.

Нагадаємо, на початку червня президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого.

Також Словаччина нагородила Зеленського державною премією. Як повідомлялося, Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру.

Читайте також: