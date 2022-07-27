Президент розповів про кілька знакових для України подій

Володимир Зеленський повідомив про зміни у ставленні до України, які відбулись у світі

Зеленський відзначив зміни у ставленні до України, які відбулись у світі

Про це глава держави сказав у своєму традиційному

Президент Володимир Зеленський заявив, що нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство та спеціальною Нагородою нідерландської незалежності – знакові речі, які відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі.

Так, президент прокоментував своє нагородження Премією Вінстона Черчилля за лідерство, церемонія якого відбулося в Лондоні за участю британського премʼєр-міністра Бориса Джонсона.

«Я вважаю, що це відзнака усім нашим героям, усім нашим людям, усім нам, хто кожен на своєму рівні протистоїть тиранії. І для мене було справді честю приймати цю премію», – сказав Зеленський.

Цього ж дня у Нідерландах – країні, заради розуміння якої Україна дуже довго працювала – український народ відзначили спеціальною Нагородою нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав посол держави.

«Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав. І лише уявіть, як надихатиме українська перемога», – зауважив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 26 липня відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля за лідерство.

Нагорода, якою було відзначено главу української держави, передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.

Нагадаємо, на початку червня президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого.

Також Словаччина нагородила Зеленського державною премією. Як повідомлялося, Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру.

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