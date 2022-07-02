Стефанішина назвала можливі терміни вступу України у ЄС

Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства

Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі «Українського радіо».

«Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це (процес вступу - ред.) займе до десятка років, до п'ятирічки», – відповіла міністр на питання про терміни вступу в ЄС.

Також вона підкреслила, що Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.

«Ми точно не допустимо затягування процесу розширення. Ми виконали свою частину завдань, зможемо перейти до переговорів і політично приєднатися до ЄС в рекордні терміни. Так само, як ми стали кандидатом», – додала Стефанішина.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.