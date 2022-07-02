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    Політика

    Міністр оборони Чехії приїхала до України

    Міністр оборони Чехії приїхала до України

    Чернохову зустріли у Львові

    Міністр оборони Чехії Яна Чернохова приїхала з робочим візитом до України. Про це повідомила в Facebook заступник міністр оборони України Ганна Маляр.

    За її словами, Чернохову зустріли у Львові.

    «У нас пройшла дуже тепла зустріч. Звичайно, говорили про війну і допомогу Україні. Нагадаю, що Чехія є однією з європейських держав, яка послідовно підтримує Україну у протидії військовій агресії проти РФ», – зазначила Маляр.

    Сама Чернохова в Twitter додала, що відвідала ще й Зборов у Тернопільській області.

    «Я повертаюся з України, зі Зборова, де 105 років тому легіонери завоювали визнання. Цю річницю я планувала відсвяткувати тут ще до війни. Варварська атака Путіна стала для мене додатковим приводом не тільки віддати належне нашим героям, а й символічно підтримати боротьбу українців проти окупантів!», – зазначила вона.

    Зазначимо, йдеться про вшанування загиблих у Зборівській битві 1917 року між російською та австро-угорською арміями.

    Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн. А ще Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ.

    Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Чехії різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію.

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    Теги: росія окупанти війна Чехія Україна Facebook озброєння окупація #stoprussia
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    Міністр оборони Чехії приїхала до України