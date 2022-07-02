Міністр оборони Чехії приїхала до України
Чернохову зустріли у Львові
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова приїхала з робочим візитом до України. Про це повідомила в Facebook заступник міністр оборони України Ганна Маляр.
За її словами, Чернохову зустріли у Львові.
«У нас пройшла дуже тепла зустріч. Звичайно, говорили про війну і допомогу Україні. Нагадаю, що Чехія є однією з європейських держав, яка послідовно підтримує Україну у протидії військовій агресії проти РФ», – зазначила Маляр.
Сама Чернохова в Twitter додала, що відвідала ще й Зборов у Тернопільській області.
«Я повертаюся з України, зі Зборова, де 105 років тому легіонери завоювали визнання. Цю річницю я планувала відсвяткувати тут ще до війни. Варварська атака Путіна стала для мене додатковим приводом не тільки віддати належне нашим героям, а й символічно підтримати боротьбу українців проти окупантів!», – зазначила вона.
Vracím se z Ukrajiny, ze Zborova, kde si před 105 lety legionáři vybojovali uznání. Oslavit zde toto výročí jsem měla v plánu už před válkou. Putinův barbarský útok byl důvod navíc, abych nejen vzdala hold našim hrdinům, ale i symbolicky podpořila boj Ukrajinců proti okupantům! pic.twitter.com/AcA0xfNFeN— Jana Černochová (@jana_cernochova) July 2, 2022
Зазначимо, йдеться про вшанування загиблих у Зборівській битві 1917 року між російською та австро-угорською арміями.
Як відомо, Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн. А ще Чехія передала Україні вертольоти – ЗМІ.
Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Чехії різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію.